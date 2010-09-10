Какие есть стратегии в казино?

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Какие есть стратегии в казино?

Сообщение Изаура » 05 авг 2021, 14:37

Моя стратегия очень простая, если при игре в знакомую игру чувствуешь что что то не так, то лучше свалить и дождаться другого дня для игры. А если уж очень хочется поиграть, но не засиживаться в одной игре в надежде что вот вот пойдет выигрыш.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Какие есть стратегии в казино?

Сообщение Буцефалия » 10 авг 2021, 18:45

Первое и главное запомните в казино не выигрывают, а играют. И в один момент стать баснословным и обеспечить на всю жизнь вас и ваших родственников. Никогда не играйте на последние средства чтоб на завтра не оставалось даже на хлеб... Я иногда играю сама в свободное время но не в целях обогащения а скорей скоротать время. Казино выбираю так чтобы не морозились депозитами и было все понятно и прозрачно ознакомтесь в лицензионные казино на https://internetkazino2020.com/top-rejt ... -s-vyvodom вывод деньег в два клика на карточку Сбера, быстро и удобно.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Какие есть стратегии в казино?

Сообщение Буцефалия » 11 авг 2021, 16:53

Еще совет. Ищите где бонусы для вас по лучше, ну и далее уже играйте. Обращайте внимание внимание что есть казино которые дают беспроигрышные ставки и бонусы, вот такие для игры и стоит выбирать.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Какие есть стратегии в казино?

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 авг 2021, 15:47

Воспользуйтесь займом онлайн, у них самые выгодные условиями. Нет скрытых комиссий и подводных камней, свой долг я вернул вовремя, поэтому лишнего не переплатил.
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