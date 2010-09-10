Казино
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Казино
Привет! Я очень люблю играть в автоматы и немного заработала на них. Это очень просто - крутишь рулетку и тебе начисляются деньги, если повезет. Как по мне это отличный релакс и можно получить дозу адреналина . Я часто играю такого типа игры. А что нравится вам?
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