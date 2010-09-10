Казино
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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Казино
Привет! Я очень люблю играть в автоматы и немного заработала на них. Это очень просто - крутишь рулетку и тебе начисляются деньги, если повезет. Как по мне это отличный релакс и можно получить дозу адреналина . Я часто играю такого типа игры. А что нравится вам?
Re: Казино
Знаешь могу честно сказать я пробовала играть в различных казино, и очень многих что видела… Не рекомендую связывается если у казино нет лицензии — это чревато последствиями включая потерей не только денежных средств, но и попадаловом на мошенников и блокировкой карт и счетов. По без проблемности вывода на счет понравилось лицензионное казино, весьма хорошие условия для новичков! Выплачивают всегда все быстро и без проблем.
Re: Казино
Спасибо огромное за ценный совет, уже добавила себе в закладки, а уже вечерком все просмотрю.
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