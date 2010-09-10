море в геленжике

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

море в геленжике

Сообщение Алексей Кобзарь » 05 авг 2021, 15:35

Где можно в Геленджике снять номера в частном секторе? Будем ехать на море с ребенком, потому нужен тихий спокойный номер со всеми условиями и недалеко от моря.
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