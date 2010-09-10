море в геленжике
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
море в геленжике
Где можно в Геленджике снять номера в частном секторе? Будем ехать на море с ребенком, потому нужен тихий спокойный номер со всеми условиями и недалеко от моря.
Re: море в геленжике
На прошлой неделе только вернулись из отдыха. Снимали номера в частном секторе, с бассейном, кухней, мангалом, небольшой стоянкой для авто. Повезло найти за день до отъезда два свободных номера на сайте https://otdyh-bez-posrednikov.ru/gelend ... yij-sektor . По прибытию не было бы сил и нервов искать жилье в такую жару, потому подумали заранее об этом. В каталоге много вариантов арены жилья, от эконом. класса, и до люкс)
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