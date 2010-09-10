море в геленжике

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

море в геленжике

Сообщение Алексей Кобзарь » 05 авг 2021, 15:35

Где можно в Геленджике снять номера в частном секторе? Будем ехать на море с ребенком, потому нужен тихий спокойный номер со всеми условиями и недалеко от моря.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: море в геленжике

Сообщение Яно4ка » 09 авг 2021, 10:37

На прошлой неделе только вернулись из отдыха. Снимали номера в частном секторе, с бассейном, кухней, мангалом, небольшой стоянкой для авто. Повезло найти за день до отъезда два свободных номера на сайте https://otdyh-bez-posrednikov.ru/gelend ... yij-sektor . По прибытию не было бы сил и нервов искать жилье в такую жару, потому подумали заранее об этом. В каталоге много вариантов арены жилья, от эконом. класса, и до люкс)
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: море в геленжике

Сообщение Anthonn » 23 минуты назад

В Геленджике очень круто отдыхать, но вот жилье лучше заранее бронировать. Вы можете самостоятельно, без посторонней помощи найти отель https://hotels-info.com/ На этом сайте большое количество отелей по всем миру с подробным описанием и ценами.
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