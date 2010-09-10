Ставки
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Ставки
Всем привет! Я не так давно переехал жить в Россию, и у меня уже есть пару знакомых с работы, которые рьяно обсуждают какие-то ставки. Но я с ними не настолько хорошо знаком, чтобы в открытую интересоваться что да как. Может вы мена просветите?
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