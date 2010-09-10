Ставки

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Ставки

Сообщение ЯВиферон » 05 авг 2021, 18:34

Всем привет! Я не так давно переехал жить в Россию, и у меня уже есть пару знакомых с работы, которые рьяно обсуждают какие-то ставки. Но я с ними не настолько хорошо знаком, чтобы в открытую интересоваться что да как. Может вы мена просветите?
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