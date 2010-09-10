Ставки
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Ставки
Всем привет! Я не так давно переехал жить в Россию, и у меня уже есть пару знакомых с работы, которые рьяно обсуждают какие-то ставки. Но я с ними не настолько хорошо знаком, чтобы в открытую интересоваться что да как. Может вы мена просветите?
Re: Ставки
нашел крутой портал, здесь найдешь обзор нынесуществующих нелегальных Бк с подробным пояснением. Он посвящен целиком футбольным событиям. Помимо рейтинга команд, имеется также народный рейтинг букмекеров - он нам тоже не раз помогал узнать объективную информацию о той или иной конторе.
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