Сообщение ЯВиферон » 05 авг 2021, 18:41

Всем привет! Я не так давно переехал жить в Россию, и у меня уже есть пару знакомых с работы, которые рьяно обсуждают какие-то ставки. Но я с ними не настолько хорошо знаком, чтобы в открытую интересоваться что да как. Может вы мена просветите?