Ставки

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Ставки

Сообщение ЯВиферон » 05 авг 2021, 18:41

Всем привет! Я не так давно переехал жить в Россию, и у меня уже есть пару знакомых с работы, которые рьяно обсуждают какие-то ставки. Но я с ними не настолько хорошо знаком, чтобы в открытую интересоваться что да как. Может вы мена просветите?
Вернуться к началу
Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Ставки

Сообщение Ingritt » 05 авг 2021, 19:42

нашел крутой портал, здесь найдешь обзор нынесуществующих нелегальных Бк с подробным пояснением. Он посвящен целиком футбольным событиям. Помимо рейтинга команд, имеется также народный рейтинг букмекеров - он нам тоже не раз помогал узнать объективную информацию о той или иной конторе.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Ставки

Сообщение derigor » Сегодня, 13:28

ЯВиферон писал(а):Всем привет! Я не так давно переехал жить в Россию, и у меня уже есть пару знакомых с работы, которые рьяно обсуждают какие-то ставки. Но я с ними не настолько хорошо знаком, чтобы в открытую интересоваться что да как. Может вы мена просветите?

Ваши знакомые скорее всего имеют ввиду ставки на спорт. Их может делать любой человек, так что и вы сможете попробовать. Довольно увлекательное занятие.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей