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zevc Гость RZN.info Сообщения: 392 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Награды Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 14:26 Приветствую, вас. Мне пришлось просмотреть в интернете как минимум несколько сайтов, а потом только решила, что пора выбор остановить на одной компании с медалями, и оставить заявку на сотрудничество. Ознакомилась с ценами, и оказалось, что здесь https://voensovmag.ru/catalog/medali-is ... em-sverkhu на странице представлена информация теоретического плана, можно кликнуть мышкой и оставить заявку на покупку. Вы тоже привыкли в интернете покупать награды? Буду благодарна, если отпишетесь, и мы продолжим дальше вести обсуждение этой темы, потому что она для многих актуальна сейчас. Вернуться к началу

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