Награды

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Награды

Сообщение zevc » Сегодня, 14:26

Приветствую, вас. Мне пришлось просмотреть в интернете как минимум несколько сайтов, а потом только решила, что пора выбор остановить на одной компании с медалями, и оставить заявку на сотрудничество. Ознакомилась с ценами, и оказалось, что здесь https://voensovmag.ru/catalog/medali-is ... em-sverkhu на странице представлена информация теоретического плана, можно кликнуть мышкой и оставить заявку на покупку. Вы тоже привыкли в интернете покупать награды? Буду благодарна, если отпишетесь, и мы продолжим дальше вести обсуждение этой темы, потому что она для многих актуальна сейчас.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя