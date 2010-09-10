Награды
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Награды
Приветствую, вас. Мне пришлось просмотреть в интернете как минимум несколько сайтов, а потом только решила, что пора выбор остановить на одной компании с медалями, и оставить заявку на сотрудничество. Ознакомилась с ценами, и оказалось, что здесь https://voensovmag.ru/catalog/medali-is ... em-sverkhu на странице представлена информация теоретического плана, можно кликнуть мышкой и оставить заявку на покупку. Вы тоже привыкли в интернете покупать награды? Буду благодарна, если отпишетесь, и мы продолжим дальше вести обсуждение этой темы, потому что она для многих актуальна сейчас.
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