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TanyaLoy Гость RZN.info Сообщения: 70 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05 Re: Пляжное полотенце Цитата Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 15:43 karina_bogdanova писал(а): Доброго времени суток! Подскажите, какое лучше взять полотенце в качестве пляжного?



Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала обратить внимание на пляжные полотенца из микрофибры от украинского производителя GannaPRO - Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала обратить внимание на пляжные полотенца из микрофибры от украинского производителя GannaPRO - https://gannapro.com/yakym-maye-buty-plyazhnyj-rushnyk/ Как по мне, оптимальное соотношение цены и качества, компактные, занимают совсем мало места в сумке, быстро сохнут и отлично впитывают влагу. Я очень довольна, взяла себе и мужу. Вернуться к началу

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