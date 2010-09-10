Пляжное полотенце
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Пляжное полотенце
Доброго времени суток! Подскажите, какое лучше взять полотенце в качестве пляжного?
Re: Пляжное полотенце
karina_bogdanova писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, какое лучше взять полотенце в качестве пляжного?
Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала обратить внимание на пляжные полотенца из микрофибры от украинского производителя GannaPRO - https://gannapro.com/yakym-maye-buty-plyazhnyj-rushnyk/ Как по мне, оптимальное соотношение цены и качества, компактные, занимают совсем мало места в сумке, быстро сохнут и отлично впитывают влагу. Я очень довольна, взяла себе и мужу.
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