Пляжное полотенце

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Пляжное полотенце

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 15:09

Доброго времени суток! Подскажите, какое лучше взять полотенце в качестве пляжного?
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Пляжное полотенце

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 15:43

karina_bogdanova писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, какое лучше взять полотенце в качестве пляжного?


Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала обратить внимание на пляжные полотенца из микрофибры от украинского производителя GannaPRO - https://gannapro.com/yakym-maye-buty-plyazhnyj-rushnyk/ Как по мне, оптимальное соотношение цены и качества, компактные, занимают совсем мало места в сумке, быстро сохнут и отлично впитывают влагу. Я очень довольна, взяла себе и мужу.
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