Онлайн-платформа

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Онлайн-платформа

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:57

Какую онлайн-платформу стоит выбрать для трейдинга?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 482
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Онлайн-платформа

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:14

Уже почти полгода пользуюсь онлайн-платформой xCritical и каждый день убеждаюсь, что это именно то, что искал. Это официальный партнер авторитетных финансовых операций и там давно все до нас проверенно, так что рисков практически никаких. Почитай отзывы Inter Lines это брокер, с которым все вместе получается с большой вероятностью успеха.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя