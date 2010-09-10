Сообщение zevc » 12 авг 2021, 09:41

Всем доброго дня, есть тут кто-нибудь из Тихвинского района? Я из СПб, там свекры участок купили, строительством сейчас занимаются. Какие у вас есть компании по вывозу строительного мусора, я что-то ни одной не нашла. До кого смогла дозвониться, те так далеко не ездят. Буду признательна за номера телефонов.