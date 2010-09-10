Вывоз мусора
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Вывоз мусора
Всем доброго дня, есть тут кто-нибудь из Тихвинского района? Я из СПб, там свекры участок купили, строительством сейчас занимаются. Какие у вас есть компании по вывозу строительного мусора, я что-то ни одной не нашла. До кого смогла дозвониться, те так далеко не ездят. Буду признательна за номера телефонов.
Re: Вывоз мусора
У меня дача практически там же, всегда к ним https://gruzimspb.ru/vivoz_musora/ обращаюсь, причем вне зависимости от того, откуда мусор вывожу. И в городе ребята работают и по области, вы, видимо, плохо искали. Если не секрет, то за сколько участок взяли и где именно? У меня подруга присматривается к Тихвинскому району, она сама оттуда родом, пока никаких стоящих предложений не попадается, на все цена завышена прям очень сильно.
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