Сообщение klonik » 12 авг 2021, 15:02

Добрый день. Хотела спросить, чтобы не тратить много времени на просмотр каталогов в интернете, где заказывать диплом фельдшера в интернете? Надеюсь, что отпишетесь и поделитесь ссылками в ближайшее время, что скажете?