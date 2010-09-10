пресс пропал из за еды

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

пресс пропал из за еды

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 авг 2021, 15:42

Обожаю мучные изделия, хоть и по телосложению не крупный. После зимы у меня все мышцы и кубики поплыли, теперь одни воспоминания о них. Как вернуть прежнюю форму?
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