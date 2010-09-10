пресс пропал из за еды
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
пресс пропал из за еды
Обожаю мучные изделия, хоть и по телосложению не крупный. После зимы у меня все мышцы и кубики поплыли, теперь одни воспоминания о них. Как вернуть прежнюю форму?
Re: пресс пропал из за еды
Набрать вес легко, а вот сбросить сложновато и затяжно по времени. Я много перепробовала занятий и упражнений делать дома, но в спорт зале оказалось все быстрее и эффективнее. Прошла перед залом мед комиссию, чтобы знать какие упражнения можно делать, а которые нужно пропустить. Неподготовленному организму нечего делать в зале, потому рекомендую изучить статьи на сайте https://musclefit.info/ . Упрямость в зале сделают тело подкаченным и вернут прежний вид. Не стоит себя жалеть , организм привыкает к регулярным нагрузкам.
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