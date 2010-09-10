пресс пропал из за еды

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

пресс пропал из за еды

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 авг 2021, 15:42

Обожаю мучные изделия, хоть и по телосложению не крупный. После зимы у меня все мышцы и кубики поплыли, теперь одни воспоминания о них. Как вернуть прежнюю форму?
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: пресс пропал из за еды

Сообщение Яно4ка » 16 авг 2021, 15:51

Набрать вес легко, а вот сбросить сложновато и затяжно по времени. Я много перепробовала занятий и упражнений делать дома, но в спорт зале оказалось все быстрее и эффективнее. Прошла перед залом мед комиссию, чтобы знать какие упражнения можно делать, а которые нужно пропустить. Неподготовленному организму нечего делать в зале, потому рекомендую изучить статьи на сайте https://musclefit.info/ . Упрямость в зале сделают тело подкаченным и вернут прежний вид. Не стоит себя жалеть , организм привыкает к регулярным нагрузкам.
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: пресс пропал из за еды

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:27

не понимаю как вообще люди набирают вес, я сколько не ем, все ровно худая, хоть и протеины уже пила
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Спорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей