Лечение зубов
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Лечение зубов
Когда сыну было пять, у него заболел зуб, сильно. Срочно потащила его в стоматологию, тогда государственная оказалась самой близкой к дому. Зуб ребенку вырвали, благо что был молочный и подарили ему на всю жизнь страх стоматологов. Уже три дня мучается, щека начинает пухнуть, но мне не признается, а при слове стоматолог сразу в комнат к себе убегает. Что делать?
Re: Лечение зубов
Здравствуйте, почему вы на форуме спрашиваете такие очевидные вещи? Хочет он, не хочет – брать и в стоматологию. Вы вообще можете себе представить, чем опасен больной зуб? Боль это не самое страшное, вот если воспаление пойдет, никогда себе потом не простите. Только ведите ребенка в нормальную клинику, сюда https://amikoestetic.ru/stomatologiya/lechenie_zubov/ , например. Первый раз пусть с истерикой идет, потом поймет, что ничего страшного нет, там у них к детям особое отношение.
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