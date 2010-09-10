Сообщение zevc » Сегодня, 13:54

Когда сыну было пять, у него заболел зуб, сильно. Срочно потащила его в стоматологию, тогда государственная оказалась самой близкой к дому. Зуб ребенку вырвали, благо что был молочный и подарили ему на всю жизнь страх стоматологов. Уже три дня мучается, щека начинает пухнуть, но мне не признается, а при слове стоматолог сразу в комнат к себе убегает. Что делать?