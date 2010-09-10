Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

Мама мне вчера задала вот какой вопрос: а что ты будешь делать, если поедешь по городу и у тебя сломается машина? Я, конечно, ответила ей про аварийный знак и звонок мужу, ее ответ не устроил. По маминому мнению женщине за рулем не место, поэтому она меня постоянно провоцирует подобным образом. Что бы вы ответили на моем месте?