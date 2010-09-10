Автосервис
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Автосервис
Мама мне вчера задала вот какой вопрос: а что ты будешь делать, если поедешь по городу и у тебя сломается машина? Я, конечно, ответила ей про аварийный знак и звонок мужу, ее ответ не устроил. По маминому мнению женщине за рулем не место, поэтому она меня постоянно провоцирует подобным образом. Что бы вы ответили на моем месте?
Re: Автосервис
Тоже самое, а когда она начала бы еще что-то говорить, рассказала бы про своего мужа. У меня пежо, не новый, но и не древний. Встала я так раз в городе, выставила знак, мужу позвонила. Он приехал, капот открыл, закрыл и сюда https://france-piter.ru/services/peugeot/ отправил машину на эвакуаторе. Потом сказал, что это наши отечественные легко починить при помощи гвоздя и изоленты, а вот иномарки такому ремонту не поддаются. И поэтому никакой разницы нет, кто за рулем, мужчина или женщина.
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