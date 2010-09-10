Сообщение zevc » Сегодня, 14:37

Пришло время благоустройства двора, основные работы в доме закончены, остались мелочи. У нас трое детей, для них выделили площадку. Поставим для маленького горку пластиковую и песочницу, для близнецов стенку шведскую, баскетбольное кольцо. Спорим над тем, чем засыпать. Муж говорит, что можно все это на газоне расположить, он мягкий. Я хочу резиновое покрытие, оно безопасно. Чем вы площадку отделываете, чтобы дети не ударялись?