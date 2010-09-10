Песок
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Песок
Пришло время благоустройства двора, основные работы в доме закончены, остались мелочи. У нас трое детей, для них выделили площадку. Поставим для маленького горку пластиковую и песочницу, для близнецов стенку шведскую, баскетбольное кольцо. Спорим над тем, чем засыпать. Муж говорит, что можно все это на газоне расположить, он мягкий. Я хочу резиновое покрытие, оно безопасно. Чем вы площадку отделываете, чтобы дети не ударялись?
Re: Песок
Чтобы дети не ударялись, их надо ватой обматывать и в колбу сажать. Простите, это я не смогла удержаться, просто слышу именно этот вопрос раз седьмой за последние две недели. Я бы на вашем месте к мужу прислушалась, у вас маленький ребенок и песочница, все резиновое покрытие будет песком засыпано. Вообще, мы себе тут https://www.inert-materials.ru/namivnoy_pesok песок заказали и им всю площадку засыпали. Счастливы все, даже большенькие могу куличики лепить по настроению. Но если вы такой вариант не рассматриваете, то газон, с ним проще.
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