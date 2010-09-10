Автобусные туры

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автобусные туры

Сообщение klonik » 30 минут назад

Здравствуйте. Чёрное море манит меня, хочу провести отпуск в Крыму, но не знаю, на страницах какого именно сайта заказывать автобусный тур. Прошу вас отписаться и проконсультировать, куда именно заглянуть в ближайшее время и с чего начать свои поиски?
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