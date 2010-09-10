Автобусные туры
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Автобусные туры
Здравствуйте. Чёрное море манит меня, хочу провести отпуск в Крыму, но не знаю, на страницах какого именно сайта заказывать автобусный тур. Прошу вас отписаться и проконсультировать, куда именно заглянуть в ближайшее время и с чего начать свои поиски?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость