Автобусные туры

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автобусные туры

Сообщение klonik » Сегодня, 11:36

Здравствуйте. Чёрное море манит меня, хочу провести отпуск в Крыму, но не знаю, на страницах какого именно сайта заказывать автобусный тур. Прошу вас отписаться и проконсультировать, куда именно заглянуть в ближайшее время и с чего начать свои поиски?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Автобусные туры

Сообщение zevc » Сегодня, 12:49

Да, конечно. Могу вас проконсультировать по этому вопросу, потому что не так давно я сама просматривала в интернете отзывы о работе разных организаций, которые готовы порадовать своими услугами. Начните поиски с этого сайта https://travel-r.ru/ автобусные курсы расписано, сколько стоят в зависимости от выбранного города – Судак, Алушта, Феодосия? Горящие путёвки позволят вам купить в последний момент по демократичной цене тур, и останется только отправиться в захватывающее путешествие. Нет смысла на неделю бронировать гостиницу, лучше уже как минимум две-три недели взять отпуска и поехать нормально отдохнуть.
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