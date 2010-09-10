Автобусные туры

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автобусные туры

Сообщение klonik » 16 авг 2021, 11:36

Здравствуйте. Чёрное море манит меня, хочу провести отпуск в Крыму, но не знаю, на страницах какого именно сайта заказывать автобусный тур. Прошу вас отписаться и проконсультировать, куда именно заглянуть в ближайшее время и с чего начать свои поиски?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Автобусные туры

Сообщение zevc » 16 авг 2021, 12:49

Да, конечно. Могу вас проконсультировать по этому вопросу, потому что не так давно я сама просматривала в интернете отзывы о работе разных организаций, которые готовы порадовать своими услугами. Начните поиски с этого сайта https://travel-r.ru/ автобусные курсы расписано, сколько стоят в зависимости от выбранного города – Судак, Алушта, Феодосия? Горящие путёвки позволят вам купить в последний момент по демократичной цене тур, и останется только отправиться в захватывающее путешествие. Нет смысла на неделю бронировать гостиницу, лучше уже как минимум две-три недели взять отпуска и поехать нормально отдохнуть.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Автобусные туры

Сообщение Алексеич » 17 минут назад

Да, море - это всегда приятно)
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Автобусные туры

Сообщение Laca » 10 минут назад

klonik писал(а):Здравствуйте. Чёрное море манит меня, хочу провести отпуск в Крыму, но не знаю, на страницах какого именно сайта заказывать автобусный тур. Прошу вас отписаться и проконсультировать, куда именно заглянуть в ближайшее время и с чего начать свои поиски?

Уже поздно для поездки на море в Крым, но хочу вам оставить ссылку, где есть ТОП-8 лучших сайтов для покупки билетов на автобус https://uniticket.ru/blog/top-8-luchshih-saytov-dlya-pokupki-biletov-na-avtobus-reyting-2021-goda/ сохраните, чтобы не потерять. Так у вас под рукой всегда будут данные. Можно уже на следующий год просматривать и бронировать заранее билеты и отели. Так сэкономите точно немалую сумму.
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