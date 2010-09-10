Сообщение klonik » 16 авг 2021, 11:36

Здравствуйте. Чёрное море манит меня, хочу провести отпуск в Крыму, но не знаю, на страницах какого именно сайта заказывать автобусный тур. Прошу вас отписаться и проконсультировать, куда именно заглянуть в ближайшее время и с чего начать свои поиски?