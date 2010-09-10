экспертиза отходов

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 486
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

экспертиза отходов

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:27

К кому обращаться с вопросом по государственной экспертизе отходов? Нужно сделать такую процедуру для определения класса отходов, чтобы получить лицензию на их хранение.
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