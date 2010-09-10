Сообщение zevc » Сегодня, 15:56

Муж прямо помешался на открытии своего автосервиса, ему прямо не терпится сделать там все, что только можно. Теперь вот заговорил про покрышки, говорит, что многие с ними заморачиваются, а он будет бесплатно своим клиентам предоставлять услугу утилизации. Почитала информацию на эту тему, ничего не поняла. Есть сложности?