Утилизация отходов
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Утилизация отходов
Муж прямо помешался на открытии своего автосервиса, ему прямо не терпится сделать там все, что только можно. Теперь вот заговорил про покрышки, говорит, что многие с ними заморачиваются, а он будет бесплатно своим клиентам предоставлять услугу утилизации. Почитала информацию на эту тему, ничего не поняла. Есть сложности?
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