Утилизация отходов

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Утилизация отходов

Сообщение zevc » Сегодня, 15:56

Муж прямо помешался на открытии своего автосервиса, ему прямо не терпится сделать там все, что только можно. Теперь вот заговорил про покрышки, говорит, что многие с ними заморачиваются, а он будет бесплатно своим клиентам предоставлять услугу утилизации. Почитала информацию на эту тему, ничего не поняла. Есть сложности?
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