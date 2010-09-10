Какизбежать болезни?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 487
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Какизбежать болезни?
У большей части родственников сахарный диабет, хотелось бы понимать есть у меня предрасположенность к этой болезни или нет? Как можно такое узнать и можно ли вообще?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Какизбежать болезни?
В наше время можно узнать всё) Обратитесь в генетический центр и сдайте анализ крови на генетические заболевания, этот анализ покажет вам все заболевания, которые могут передаться вам по генетике. И вообще сделав такой тест, можно предотвратить множество болезней или же выявить на ранних стадиях.
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