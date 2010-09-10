жизнь в португалии
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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жизнь в португалии
Подруга живет и работает в Португалии, довольна своей жизнью потому что вышла замуж за португальца и ни в чем себе не отказывает. Я могу стать тоже гражданином страны этой и получить ВНЖ в Португалии?
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