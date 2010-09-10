Сообщение Яно4ка » 17 авг 2021, 14:51

Подруга живет и работает в Португалии, довольна своей жизнью потому что вышла замуж за португальца и ни в чем себе не отказывает. Я могу стать тоже гражданином страны этой и получить ВНЖ в Португалии?