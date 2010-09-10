жизнь в португалии

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

жизнь в португалии

Сообщение Яно4ка » 17 авг 2021, 14:51

Подруга живет и работает в Португалии, довольна своей жизнью потому что вышла замуж за португальца и ни в чем себе не отказывает. Я могу стать тоже гражданином страны этой и получить ВНЖ в Португалии?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: жизнь в португалии

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:47

Если вы не хотите выходить замуж за первого встречного португальца, советую присмотреться к программе https://imin-portugal.com/ru/blog/get-r ... al-estate/ . Можно получить ВНЖ если приобретаете недвижимость на определенный размер инвестиций. Этот дом, или здание можно сдавать в аренду, и получать при этом неплохие деньги. Через время вы можете вернуть инвестиции .
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