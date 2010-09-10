жизнь в португалии
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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жизнь в португалии
Подруга живет и работает в Португалии, довольна своей жизнью потому что вышла замуж за португальца и ни в чем себе не отказывает. Я могу стать тоже гражданином страны этой и получить ВНЖ в Португалии?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: жизнь в португалии
Если вы не хотите выходить замуж за первого встречного португальца, советую присмотреться к программе https://imin-portugal.com/ru/blog/get-r ... al-estate/ . Можно получить ВНЖ если приобретаете недвижимость на определенный размер инвестиций. Этот дом, или здание можно сдавать в аренду, и получать при этом неплохие деньги. Через время вы можете вернуть инвестиции .
Re: жизнь в португалии
Если есть средства, то лучшим решением будет купить квартиру за границей. Мы сейчас смотрим недвижимость за рубежом тут https://alldoors.com.ua/ua Есть достойные варианты и не дороже даже, чем в Москве) Я уже давно мечтал стать обладателем такой недвижимости, можно потом выгодно продать или просто сдать в аренду. Всегда буду в плюсе.
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