экспертиза отходов
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экспертиза отходов
К кому обращаться с вопросом по государственной экспертизе отходов? Нужно сделать такую процедуру для определения класса отходов, чтобы получить лицензию на их хранение.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 490
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: экспертиза отходов
Такая экспертиза проводится для обоснования допустимости осуществления намечаемой деятельности с точки зрения воздействия на окружающую среду. Сначала собираются все данные от заказчиков, муниципальных и государственных органов. Проходят проверку. Специалисты ищут альтернативные решения для устранения неточность, если таковые есть. Я обращался за экспертизой сюда https://econsalt.ru/gosudarstvennaya-ek ... ekspertiza , все грамотно сделали за доступную цену, в результате получил лицензию на сбережение отходов за пол года)
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