экспертиза отходов

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

экспертиза отходов

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 13:13

К кому обращаться с вопросом по государственной экспертизе отходов? Нужно сделать такую процедуру для определения класса отходов, чтобы получить лицензию на их хранение.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 490
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: экспертиза отходов

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 13:57

Такая экспертиза проводится для обоснования допустимости осуществления намечаемой деятельности с точки зрения воздействия на окружающую среду. Сначала собираются все данные от заказчиков, муниципальных и государственных органов. Проходят проверку. Специалисты ищут альтернативные решения для устранения неточность, если таковые есть. Я обращался за экспертизой сюда https://econsalt.ru/gosudarstvennaya-ek ... ekspertiza , все грамотно сделали за доступную цену, в результате получил лицензию на сбережение отходов за пол года)
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