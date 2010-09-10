Обменники

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Обменники

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 13:42

Кто часто пользуется обменниками, знает что сначала лучше заглянуть на сайт с мониторингом. Там можно увидеть реальное положение дел в пункте. Я предпочитаю смотреть всю информацию на сайте  Курсоф . Правдивые отзывы, не чистятся как у некоторых. Постоянно обновляется информация, можно увидеть актуальный резерв, и курс. Они тщательно следят за жалобами, и ситуациями в обменнике.
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