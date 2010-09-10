Швейцарские часы

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Швейцарские часы

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:18

Хочу поменять свои швейцарские часы на модель поновее. Как это сделать?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Швейцарские часы

Сообщение РусланР » Сегодня, 16:34

Мне так же в свое время надоели мои часы, так как модель старая и уже давно вышла из моды. А носить я могу только оригинальные часы. Старые часы я отдал на продажу в ломбард Циферблат https://www.ciferblat.ru/pawnshop/ Кстати, у них же купил себе новые, еще и деньги остались, так что я можно сказать совершил выгодный бартер.
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