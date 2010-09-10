Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



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РусланР Гость RZN.info Сообщения: 103 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Re: Швейцарские часы Цитата Сообщение РусланР » Сегодня, 16:34 Мне так же в свое время надоели мои часы, так как модель старая и уже давно вышла из моды. А носить я могу только оригинальные часы. Старые часы я отдал на продажу в ломбард Циферблат https://www.ciferblat.ru/pawnshop/ Кстати, у них же купил себе новые, еще и деньги остались, так что я можно сказать совершил выгодный бартер. Вернуться к началу

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