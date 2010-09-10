Швейцарские часы
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 658
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Швейцарские часы
Хочу поменять свои швейцарские часы на модель поновее. Как это сделать?
Re: Швейцарские часы
Мне так же в свое время надоели мои часы, так как модель старая и уже давно вышла из моды. А носить я могу только оригинальные часы. Старые часы я отдал на продажу в ломбард Циферблат https://www.ciferblat.ru/pawnshop/ Кстати, у них же купил себе новые, еще и деньги остались, так что я можно сказать совершил выгодный бартер.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Швейцарские часы
Работа с Хамкор Кредит https://hamkorkredit.uz/ стала для меня открытием. Оценка залога прошла быстро, а в процессе кредитования я получил нужные средства практически мгновенно. Тем не менее, что отличает этот ломбард - это долгосрочные обязательства. После истечения срока кредита мое имущество остается в ломбарде еще на 12 дней, что создает дополнительный уровень комфорта и уверенности в надежности партнера. Рекомендую Хамкор Кредит для тех, кто ценит быстрые решения и долгосрочные выгоды.
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