Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



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РусланР Гость RZN.info Сообщения: 130 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Re: Швейцарские часы Цитата Сообщение РусланР » 19 авг 2021, 16:34 Мне так же в свое время надоели мои часы, так как модель старая и уже давно вышла из моды. А носить я могу только оригинальные часы. Старые часы я отдал на продажу в ломбард Циферблат https://www.ciferblat.ru/pawnshop/ Кстати, у них же купил себе новые, еще и деньги остались, так что я можно сказать совершил выгодный бартер. Вернуться к началу

karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 158 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Re: Швейцарские часы Цитата Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 04:54 Работа с Хамкор Кредит https://hamkorkredit.uz/ стала для меня открытием. Оценка залога прошла быстро, а в процессе кредитования я получил нужные средства практически мгновенно. Тем не менее, что отличает этот ломбард - это долгосрочные обязательства. После истечения срока кредита мое имущество остается в ломбарде еще на 12 дней, что создает дополнительный уровень комфорта и уверенности в надежности партнера. Рекомендую Хамкор Кредит для тех, кто ценит быстрые решения и долгосрочные выгоды. Вернуться к началу

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