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РусланР Гость RZN.info Сообщения: 130 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Re: Швейцарские часы Цитата Сообщение РусланР » 19 авг 2021, 16:34 Мне так же в свое время надоели мои часы, так как модель старая и уже давно вышла из моды. А носить я могу только оригинальные часы. Старые часы я отдал на продажу в ломбард Циферблат https://www.ciferblat.ru/pawnshop/ Кстати, у них же купил себе новые, еще и деньги остались, так что я можно сказать совершил выгодный бартер. Вернуться к началу

karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 164 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Re: Швейцарские часы Цитата Сообщение karina_bogdanova » 05 янв 2024, 04:54 Работа с Хамкор Кредит https://hamkorkredit.uz/ стала для меня открытием. Оценка залога прошла быстро, а в процессе кредитования я получил нужные средства практически мгновенно. Тем не менее, что отличает этот ломбард - это долгосрочные обязательства. После истечения срока кредита мое имущество остается в ломбарде еще на 12 дней, что создает дополнительный уровень комфорта и уверенности в надежности партнера. Рекомендую Хамкор Кредит для тех, кто ценит быстрые решения и долгосрочные выгоды. Вернуться к началу

КсюшаЧ Гость RZN.info Сообщения: 106 Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46 Re: Швейцарские часы Цитата Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 14:48 Алексей Кобзарь писал(а): Хочу поменять свои швейцарские часы на модель поновее. Как это сделать?

А зачем ?

Швейцарские часы давно стали символом хорошего достатка и надежности. И дело не в том, что они работают много-много лет и передаются по наследству. Просто элитные часы никогда не падают в цене. Напротив, это хорошее вложение, которое всегда можно выгодно продать.

То же можно уверенно сказать и об акциях компаний-производителей швейцарских часов, которые пользуются неизменным спросом среди инвесторов. Но сами по себе изделия известных компаний — более надежны в свете непрекращающихся кризисов. И вот Вам статья , тут узнаете , что это за вложения в Швейцарские часы - А зачем ?Швейцарские часы давно стали символом хорошего достатка и надежности. И дело не в том, что они работают много-много лет и передаются по наследству. Просто элитные часы никогда не падают в цене. Напротив, это хорошее вложение, которое всегда можно выгодно продать.То же можно уверенно сказать и об акциях компаний-производителей швейцарских часов, которые пользуются неизменным спросом среди инвесторов. Но сами по себе изделия известных компаний — более надежны в свете непрекращающихся кризисов. И вот Вам статья , тут узнаете , что это за вложения в Швейцарские часы - https://finach.ru/investicii-v-jelitnye-shvejcarskie-chasy/ Вернуться к началу

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