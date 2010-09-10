Швейцарские часы

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 658
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Швейцарские часы

Сообщение Алексей Кобзарь » 19 авг 2021, 16:18

Хочу поменять свои швейцарские часы на модель поновее. Как это сделать?
Вернуться к началу
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Швейцарские часы

Сообщение РусланР » 19 авг 2021, 16:34

Мне так же в свое время надоели мои часы, так как модель старая и уже давно вышла из моды. А носить я могу только оригинальные часы. Старые часы я отдал на продажу в ломбард Циферблат https://www.ciferblat.ru/pawnshop/ Кстати, у них же купил себе новые, еще и деньги остались, так что я можно сказать совершил выгодный бартер.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Швейцарские часы

Сообщение karina_bogdanova » 05 янв 2024, 04:54

Работа с Хамкор Кредит https://hamkorkredit.uz/ стала для меня открытием. Оценка залога прошла быстро, а в процессе кредитования я получил нужные средства практически мгновенно. Тем не менее, что отличает этот ломбард - это долгосрочные обязательства. После истечения срока кредита мое имущество остается в ломбарде еще на 12 дней, что создает дополнительный уровень комфорта и уверенности в надежности партнера. Рекомендую Хамкор Кредит для тех, кто ценит быстрые решения и долгосрочные выгоды.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Швейцарские часы

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 14:48

Алексей Кобзарь писал(а):Хочу поменять свои швейцарские часы на модель поновее. Как это сделать?

А зачем ?
Швейцарские часы давно стали символом хорошего достатка и надежности. И дело не в том, что они работают много-много лет и передаются по наследству. Просто элитные часы никогда не падают в цене. Напротив, это хорошее вложение, которое всегда можно выгодно продать.
То же можно уверенно сказать и об акциях компаний-производителей швейцарских часов, которые пользуются неизменным спросом среди инвесторов. Но сами по себе изделия известных компаний — более надежны в свете непрекращающихся кризисов. И вот Вам статья , тут узнаете , что это за вложения в Швейцарские часы - https://finach.ru/investicii-v-jelitnye-shvejcarskie-chasy/.
omega-silver-snoopy-award.jpg
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя