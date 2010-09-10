лицензия на отходы
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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лицензия на отходы
Можно заплатить просто за лицензию по отходам, или нужно собирать все документы, разрешения? Два года работаем без нее, но через пол года приедет комиссия проверять легальность деятельности.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: лицензия на отходы
Я бы советовал сделать все по-умному, купить лицензию невозможно, ее выдает специальный орган, потому все должно быть официально. Можно обратиться к вспомогательному органу-компании, Эко Консалт https://econsalt.ru/firma-s-licenziey-na-otxody ,для лояльного и недорогого получения лицензии на вывоз и хранение отходов. Если работать без лицензии вашу деятельность могут прикрыть насовсем.
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