лицензия на отходы

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

лицензия на отходы

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 09:29

Можно заплатить просто за лицензию по отходам, или нужно собирать все документы, разрешения? Два года работаем без нее, но через пол года приедет комиссия проверять легальность деятельности.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: лицензия на отходы

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:32

Я бы советовал сделать все по-умному, купить лицензию невозможно, ее выдает специальный орган, потому все должно быть официально. Можно обратиться к вспомогательному органу-компании, Эко Консалт https://econsalt.ru/firma-s-licenziey-na-otxody ,для лояльного и недорогого получения лицензии на вывоз и хранение отходов. Если работать без лицензии вашу деятельность могут прикрыть насовсем.
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