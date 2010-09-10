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zevc Гость RZN.info Сообщения: 400 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 09:34 Здравствуйте. Было бы неплохо выбрать одну компанию для сотрудничества, чтобы заказать оптом комплекты модульного заземления. Вы как считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомой организации? Вернуться к началу

klonik Гость RZN.info Сообщения: 399 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » 34 минуты назад Конечно, можно. Для начала нужно провести небольшое исследование в интернете, а потом только оставить заявку на покупку нужных позиций. Я нашла вот здесь osb-3.ru в каталоге модульное заземление комплект цена самая низкая из того, что уже успела просмотреть и решила сразу задать вопросы менеджеру, а потом оформить заказ онлайн. И вам советую не спеша ознакомиться с каталогом, потом задать вопросы менеджеру и оставить заявку на покупку. Мне нравится в таком формате сотрудничество вести и поэтому, не смогла остаться равнодушной и пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и поделиться ссылкой на проверенный магазин. Вернуться к началу

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