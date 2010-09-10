Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:30

Нам возле городского фонтана нужно положить брусчатку. Так будет намного красивее и практично. Прошлая плитка вся потрескалась от гонок подростков на самокатах, потому нужна качественная замена.