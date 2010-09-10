укладка брусчатки

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

укладка брусчатки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:30

Нам возле городского фонтана нужно положить брусчатку. Так будет намного красивее и практично. Прошлая плитка вся потрескалась от гонок подростков на самокатах, потому нужна качественная замена.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: укладка брусчатки

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 11:51

Для начала нужно найти реально нормальную компанию или организацию, которая этим будет заниматься. Мы обращались в «Тротуар города» , компания не только изготовляет плитку, но и занимаются ее укладкой. Цены на материалы https://trotuargoroda.ru/service/laying-paving-stones стабильные, работу выполняют ответственно и качественно. Я понимаю что с моими знаниями даже не стоило пробовать заниматься таким делом без особых знаний и умений.
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