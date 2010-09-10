Кухня

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кухня

Сообщение klonik » Сегодня, 13:15

Пересматриваю сериал «Кухня» и только сейчас обратила внимание, что у них все сделано из нержавейки. Даже шкафы, которые сверху крепятся! Интересно, это было сделано специально, чтобы зрителя ничего не отвлекало от игры актеров или реально на кухнях ресторанов все железное?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кухня

Сообщение zevc » Сегодня, 14:08

Не железное, а из нержавеющей стали. Вы удивитесь, но да, так положено по нормам и правилам. Посмотрите ради интереса, продаются уже готовые кухни из нержавеющей стали для ресторанов и кафе, а вот готовую деревянную именно для ресторана вы не встретите. А все знаете почему? Потому что нержавейка очень гигиенична, ее ведь и в операционных используют. Она ничего в себя не впитывает, запахи не копит, ну просто идеальный материал.
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