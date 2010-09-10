Сообщение klonik » Сегодня, 13:15

Пересматриваю сериал «Кухня» и только сейчас обратила внимание, что у них все сделано из нержавейки. Даже шкафы, которые сверху крепятся! Интересно, это было сделано специально, чтобы зрителя ничего не отвлекало от игры актеров или реально на кухнях ресторанов все железное?