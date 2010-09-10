Кухня
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Кухня
Пересматриваю сериал «Кухня» и только сейчас обратила внимание, что у них все сделано из нержавейки. Даже шкафы, которые сверху крепятся! Интересно, это было сделано специально, чтобы зрителя ничего не отвлекало от игры актеров или реально на кухнях ресторанов все железное?
Re: Кухня
Не железное, а из нержавеющей стали. Вы удивитесь, но да, так положено по нормам и правилам. Посмотрите ради интереса, продаются уже готовые кухни из нержавеющей стали для ресторанов и кафе, а вот готовую деревянную именно для ресторана вы не встретите. А все знаете почему? Потому что нержавейка очень гигиенична, ее ведь и в операционных используют. Она ничего в себя не впитывает, запахи не копит, ну просто идеальный материал.
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