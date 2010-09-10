снять квартиру

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

снять квартиру

Сообщение Алексей Кобзарь » 34 минуты назад

Возможно ли в столице снять квартиру по адекватной стоимости и где-то в хорошем районе? Какие цены примерно? 
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