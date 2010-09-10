снять квартиру

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

снять квартиру

Сообщение Алексей Кобзарь » 20 авг 2021, 15:58

Возможно ли в столице снять квартиру по адекватной стоимости и где-то в хорошем районе? Какие цены примерно? 
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: снять квартиру

Сообщение Наташа Швец » 40 минут назад

Вообще без проблем. На сайте ГдеЭтотДом.Ру это сделать проще простого. Так что советую зайти к ним и выбрать подходящий вариант, чтобы снять квартиру. Я тоже пользовалась этом сайтом, когда переезжала в Москву и искала квартирку. Честно говоря, здесь самые адекватные цены.
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