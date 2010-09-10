снять квартиру
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
снять квартиру
Возможно ли в столице снять квартиру по адекватной стоимости и где-то в хорошем районе? Какие цены примерно?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 345
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: снять квартиру
Вообще без проблем. На сайте ГдеЭтотДом.Ру это сделать проще простого. Так что советую зайти к ним и выбрать подходящий вариант, чтобы снять квартиру. Я тоже пользовалась этом сайтом, когда переезжала в Москву и искала квартирку. Честно говоря, здесь самые адекватные цены.
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