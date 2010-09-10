Работа на дому - какая лучше?
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Работа на дому - какая лучше?
В связи с пандемией много людей стали работать на удалёнке. А какая подобная работа лучше, прибыльней?
Re: Работа на дому - какая лучше?
Сколько себя помню столько и мечтал не ездить на работу, а зарабатывать деньги не выходя из дома. Только пандемия дала такой шанс - работодатель перевёл часть сотрудников и меня, в том числе, на удалёнку. Хорошо ли это? По мне, так просто кайф. Ни надо рано вставать, нет вечных пробок, относительно свободный график работы дома, да много ещё разных плюшек. А вот насчёт самой, самой лучшей домашней работы, то тут так сразу и не скажешь, могут быть и споры на сей счёт. Если так интересно, то почитать о лучших вариантах удалённого заработка можете в этом блоге https://orcwork.ru/. Но тут понимать надо, что на многие из них наверняка придётся переучиваться. Если готовы познать новое, то вперёд.
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