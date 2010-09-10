Аксессуары для кальяна
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Аксессуары для кальяна
Приветствую! Интересуют аксессуары для кальяна. Что можете посоветовать?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Аксессуары для кальяна
TanyaLoy писал(а):Приветствую! Интересуют аксессуары для кальяна. Что можете посоветовать?
Привет! Интернет магазин «Арома-Дым» предлагает большой выбор кальянов, комплектующих и аксессуаров к ним. На сайте https://aroma-dum.com.ua/ru/aksessuary/можете ознакомиться с полным ассортиментом. Заказывала у них в начале лета держатель для шланга Yahya, все ok, по деньгам вышел недорого, доставили оперативно.
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